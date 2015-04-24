В «Укрэнерго» говорят, что из-за Ахметова возможны массовые отключения света

Как отмечается в сообщении «Укрэнерго», среднесуточные поставки угля на электростанции ДТЭК уменьшились в марте по сравнению с февралем на 26,7%, а за двадцать три дня апреля - на 24,1%. В то же время, добавляют в госкомпании, «Донбассэнерго», большая часть активов которой пострадали из-за военной агрессии России на Донбассе, увеличила поставки угля на 43% в марте и 100% в апреле, а госкомпания «Центрэнерго», испытывающая острый дефицит антрацита, увеличила поставки в марте по сравнению с февралем в 2,3 раза, а в апреле - в 3,1 раза.

«Такое состояние требует от генерирующих компаний неотложных мер по обеспечению электростанций топливом в ближайшее время», - говорится в сообщении «Укрэнерго».

«Без срочных действий по увеличению поставок топлива страну ждут массовые отключения потребителей из-за дефицита мощности в Объединенной энергетической системе Украины», - добавили в компании.

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Как ранее сообщал УНИАН, запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций за период с 14 по 24 апреля сократились на 9% - до 673,97 тыс. тонн с 741,46 тыс. тонн.

Из общего объема топлива 221,22 тыс. тонн приходится на антрацитовые угли, которые в Украине в дефиците. При этом их запасы за неделю сократились на 21%.

В тоже время компания ДТЭК снижает закупки угля из-за несогласия с тарифной политикой Минэнергоугля и НКРЭКУ.

По словам главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, текущая цена угля, учтенная в тарифе ТЭС, составляет приблизительно 1 100 грн. Каждые 100 грн увеличения означают дополнительно 2 млрд грн затрат на топливо для теплоэлектростанций, которые будут направляться крупнейшему производителю угля в Украине – компании ДТЭК.

По словам Вовка, прибыль ДТЭК в угольном и электроэнергетическом сегменте с 2009 года по 2014 год выросла в 6 раз.

Также Вовк отметил, что по предоставленной ДТЭК информации, себестоимость добычи угля на ее шахтах составляет 800 грн за тонну, что позволяет поддерживать текущий уровень добычи данного вида топлива.