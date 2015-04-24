«Укртрансгаз» увеличил прибыль в 3,5 раза

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в январе-марте 2015 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в 3,5 раза, - до 739,262 млн грн с 210,693 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, чистый доход «Укртрансгаза» за январь-март 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличился до 4,066 млрд грн с 3,93 млрд грн.

Валовая прибыль компании за отчетный период текущего года увеличилась по сравнению с январем-мартом прошлого года до 1,609 млрд грн с 0,714 млрд грн.

Читайте такжеГазпром мешает объединению энергосистем Украины и ЕС - Нафтогаз

Как сообщал УНИАН, в начале марта 2015 года российский «Газпром» неожиданно обратился к НАК «Нафтогаз Украины» с заявкой на транзит 174,3 млн куб. м газа, что означало увеличение на 58% всего за сутки.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций компании «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».