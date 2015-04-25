Демчишин считает, что шахтерам поможет демонополизация угольной промышленности (видео)

Демонополизация рынка добычи угля может урегулировать ситуацию в угольной промышленности.

Такое мнение в эфире "5 канала" высказал главный энергетик Украины Владимир Демчишин.

По его словам, от конкуренции выиграли бы и сами горняки.

"Идеально было бы, если бы эти шахты, которыми управляет ДТЭК, принадлежали не одной компании, а 3 или 4. Они тогда бы конкурировали между собой. Тогда бы не шла речь о том, что мы перестанем добывать или поставлять, понимая, что они зарабатывают 300 грн на тонне. К сожалению, этого нет. Та же самая ситуация и в генерации", - сказал Демчишин.

Читайте такжеЯценюк: Акции протеста шахтеров - это попытка дестабилизировать ситуацию в странеНапомним, что несколько дней назад в центре Киева произошли массовые протесты "шахтеров", одним из требований которых была отставка министра Демчишина. Спустя народный депутат Мустафа Найем опубликовал документы, которые якобы указывают на причастность к организации этих "протестов" топ-менеджмента компании "ДТЭК", принадлежащей Ринату Ахметову. В компании же утверждают, что не знают, откуда мог появиться опубликованный Найемом документ.