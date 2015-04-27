Цены на нефть продолжили снижение

На мировых торгах в понедельник, 27 апреля, цены на нефть снижаются на фоне переизбытка предложения на рынке, передает Reuters.

С начала торгов стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent упала на 0,29% - до 65,09 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть WTI на 0,4% - до 56,92 доллара за баррель.

Читайте такжеДобыча нефти в США достигла максимума с февраля 1973 годаКак отмечают аналитики, тенденция переизбытка нефти на рынке и низкого спроса сохраняется. Так. преобладание предложения на рынке вызвало обвал цены нефти более чем на 50% с июня прошлого года по январь 2015 года.

Некоторую поддержку ценам оказывают новости из Йемена, где с 26 марта проходит операция коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией по ликвидации группировок хуситов.