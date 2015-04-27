"Роснефть" может создать конкурента "Газпрому" - СМИ

Газовый бизнес "Роснефти" может быть выделен в самостоятельную дочернюю структуру, пишет в понедельник Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями процесса.

По их данным, новая "дочка" может получить название "Роснефть газ", а ее руководителем должна стать Влада Русакова — вице-президент "Роснефти", возглавляющая департамент развития газового бизнеса. До прихода в нефтяную компанию в апреле 2013 года Русакова много лет проработала в "Газпроме", а с 2003 года была членом правления монополии.

Представитель "Роснефти" отказался прокомментировать вопрос о выделении газового бизнеса в дочернюю структуру. Но источник, близкий компании, поясняет: "Идея выделения отдельных направлений в самостоятельные бизнесы в компании обсуждалась".

Пока президент компании Игорь Сечин идею газового бизнеса "активно не рассматривает, хотя ее действительно много лоббируют", замечает один из собеседников Forbes.

"Роснефть" — третий после "Газпрома" и "Новатэка" производитель газа в России. В 2014 году нефтяная компания, по данным ее отчетности, добыла 56,7 млрд кубометров газа. Выручка газового дивизиона "Роснефти" составила 165 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 72%. Основные газодобывающие активы — "Сибнефтегаз", "Самотлорнефтегаз", "Пурнефтегаз", "Юганскнефтегаз", "Ванкорнефть", "Итера", "Роспан". К 2020 году "Роснефть" планирует увеличить добычу газа до 100 млрд кубометров, заявлял Сечин.

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Выделение газового бизнеса может означать, что "Роснефть" готовится к отмене монополии "Газпрома" на экспорт трубопроводного газа, считает директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

По мнению эксперта, отмена монополии "Газпрома" — это вариант обхода ограничений "Третьего энергопакета". Например, газ "Роснефти" сможет заполнить вторую половину мощности OPAL (отвод "Северного потока").