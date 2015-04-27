Запасы газа в украинских хранилищах превышают 8 миллиардов кубометров

Запасы газа в подземных газовых хранилищах Украины по состоянию на утро 27 апреля превышают 8 млрд кубометров, сообщили УНИАН в пресс-службе оператора ГТС - госкомпании «Укртрансгаз».

Как подчеркнули в компании, это на 1,1% больше аналогичного показателя прошлого года.

«В течение года в хранилища удалось закачать 0,644 млрд куб. м топлива, - подчеркнули в компании. – По сообщению центрального диспетчерского департамента оператора отечественной газотранспортной системы, закачка природного газа осуществляется по четырем хранилищам в режиме 58,4 млн куб. м в сутки, что является максимумом в текущем году».

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Как сообщал УНИАН, неделю назад, 20 апреля, в украинских газохранилищах находилось 7,928 млрд куб. м газа, что было на 3% больше, чем на начало текущего месяца и на 7,5% больше показателей прошлого года. Средний уровень закачки составлял 35,5 млн куб. м в сутки.

В начале апреля глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о необходимости привлечения иностранного капитала в размере 1,5 млрд долларов для закачки газа в ПГХ в летний период.

Украина, завершая отопительный сезон, 30 марта прекратила отбор природного газа из подземных хранилищ, в которых оставалось около 7,7 млрд кубометров топлива. До следующего отопительного сезона около 7 месяцев, и, по различным оценкам, Украине необходимо накопить около 17 млрд куб. м газа.