Россия из-за аварии на "Дружбе" вдвое сократила поставки нефти в Европу

Разрыв трубы нефтепровода "Дружба", произошедший в воскресенье на территории Беларуси, привел к временной остановке поставок нефти в Европу, в настоящее время поставки восстановлены, но объем их уменьшен в два раза до восстановления поврежденного трубопровода, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"В настоящее время объем прокачки нефти снижен в два раза", — сказал Демин, отвечая на вопрос о последствиях аварии. Он пояснил, что в воскресенье произошел разрыв одной из двух труб нефтепровода в районе деревни Бобовичи. Информации о причинах аварии пока нет.

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По словам Демина, завершить ремонтные работы и начать пуск трубопровода планируется к 15.00, таким образом, объем прокачки нефти может быть восстановлен к вечеру понедельника.

Говоря о сокращении поставок нефти в Европу из-за аварии, Демин сказал, что компания может не успеть до конца апреля поставить заявленные объемы потребителям. "В любом случае компенсируем (поставки нефти — ред.), вопрос — успеем ли в апреле или придется переносить на май", — сказал он.

Демин отметил, что пока не располагает информацией об объеме разлитой нефти и экологическом ущербе.