Как ревизоры нарушения в «Энергоатоме» искали

Стали известны результаты проверки Государственной финансовой инспекцией деятельности «Энергоатома». Ревизоры удивлены, что госкомпания в 2014 году вместо чистой прибыли 841,2 млн грн, как того требовал утвержденный финансовый план, получила 6,5 млрд грн чистого убытка. Они также считают нарушением превышение «Энергоатомом» уплаты части прибыли в государственный бюджет в 19 раз.

Непозволительной роскошью для компании в Госфининспекции называют рост затрат на безопасность АЭС в условиях войны с Россией. Кроме того, ревизоры не прекращают попыток найти нарушения в контракте с американской компанией Holtek, которая занимается строительством Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

В «Энергоатоме» возмущены обвинениями Госфининспекции, считая, что они не имеют никакого обоснования. Уже много лет компания является крупнейшим в Украине налогоплательщиком. Общая сумма платежей в бюджеты всех уровней в 2014 году составила почти 5,9 млрд грн. При этом в «Энергоатоме» говорят о двух возможных причинах обвинений – некомпетентность ревизоров, или же спецзаказ, к которому, по всей видимости, приобщились представители «пятой колонны» в органах власти.

Проверки начались с нарушениями

Ревизия «Энергоатома» и ее обособленных подразделений ‒ АЭС Украины - началась 13 января. С тех пор ревизоры то приостанавливали аудит, то возобновляли. В начале апреля, когда срок проведения ревизии подходил к концу, Госфининспекция намеревалась продлить ее через суд. Хотя в госкомпании сообщили: Госфининспекция еще в феврале знала о невозможности завершить ревизию в намеченный срок.

Вскоре аудит в «Энергоатоме» приобрел всеукраинский масштаб. Уволенный глава Госфининспекции Николай Гордиенко вдруг заявил, что попал в немилость правительства из-за того, что насчитал нарушений на 7,5 млрд грн на госпредприятиях. В частности, в «Укрпочте», «Укргазвыдобуванни», «Энергоатоме» и «Нафтогазе».

Затем выяснилось: часть выявленных нарушений относится к периоду работы правительства Азарова, еще часть - вообще не подтверждается.

Обратили на это внимание и в «Энергоатоме»: 18 марта Гордиенко заявил, что «проводится проверка «Энергоатома», «Атомкомплекта» и всех АЭС Украины, но уже предварительно выявлены убытки с использованием коррупционной схемы на сумму свыше 100 млн грн», а 22 марта экс-чиновник сообщил, что в «Энергоатоме» украдено уже не 100, а 500 млн грн.

«8 апреля Гордиенко озвучил новую цифру злоупотреблений в компании – 1,5 млрд грн, и мимоходом дискредитировал работу своих бывших подчиненных, ведь не понятно, откуда она взялась и из чего она состоит», - отмечают в пресс-службе «Энергоатома».

Первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова назвала заявления бывшего руководителя Госфининспекции клеветой.

«Все эти заявления являются клеветой, и он (Гордиенко - УНИАН) не является самостоятельным субъектом, высказывающим свою позицию, а является объектом в руках отдельных сил, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Украине», - сказала она 8 апреля на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

По словам Севостьяновой, бывший чиновник манипулировал фактами и цифрами, которые имели место во время Евромайдана и при правительстве Азарова. Вместе с тем она подчеркнула, что по результатам служебного расследования деятельности Гордиенко установлено, что, занимая должность председателя Госфининспекции, он не выполнил более трети поручений правительства.

Обвинения с потолка

Так как Госфининспекция уже несколько месяцев продолжает терроризировать «Энергоатом», компания решила положить конец обвинениям и разъяснить основные финансовые детали, чтобы расставить все точки над «I».

Убыточность по итогам прошлого года в компании объяснили, в первую очередь, разницей в 6,6 млрд грн между фактической амортизацией и той, которая предусмотрена в финансовом плане.

Кроме того, убыточной работе «Энергоатома» способствовала курсовая разница гривни и доллара (потери 1,6 млрд грн), а также долги «Энергорынка» в 2,8 млрд грн, из-за чего госкомпания была вынуждена брать дорогостоящие кредиты.

Кроме того, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), при утверждении тарифа для компании не учитывает фактически понесенные расходы. Например, по статье «амортизация» в структуре тарифа этот показатель снижен в несколько раз.

«Амортизация, кстати, является источником финансирования капитальных вложений в инвестиционные проекты, утвержденные Кабмином. Интересно, как в этом случае финансировать инвестиционные проекты, когда НКРЭКУ расходы уменьшает, а ГФИ - вопреки законодательству и здравому смыслу - считает эти расходы злоупотреблениями», - подчеркивают в пресс-службе «Энергоатома».

В компании считают, что квалификация ревизоров находится на низком уровне, поскольку они начислили 42,3 млн грн убытков из-за того, что не смогли найти поставщиков «Энергоатома» и пообщаться с ними.

«Тем не менее, продукцию приобрели атомные станции, проведен контроль ее качества, она установлена и работает. То есть, все обязательства по заключенным контрактам выполнены», - поясняют ситуацию в госкомпании.

При этом в «Энергоатоме» резко негативно относятся к ряду замечаний Госфининспекции, касающихся переплаты в прошлом году воинским частям за охрану АЭС.

«Похоже на то, что сотрудники ГФИ живут в другой стране или на другой планете, и не знают, что в реальной сегодняшней Украине идет война, а АЭС требуют дополнительных мер по защите и усилению безопасности. Ведь не одна АЭС ни в одной стране мира не проектировалась для работы в военное время», - отметили в «Энергоатоме».

Кроме этого, ревизоры очень усердно искали нарушения при заключении дополнительного соглашения к контракту на строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) с американской компанией Holtec International (контракт заключен в 2005 году).

Почти 10 лет Украина теряла деньги, оплачивая услуги российских предприятий по хранению отработавшего ядерного топлива, которое все равно вернется в Украину, но уже в виде радиоактивных отходов. При этом все ценные материалы, которые находятся в топливе, Россия оставит себе.

«Строительство ЦХОЯТ позволит Украине не только экономить около 200 млн долл. в год, но и избежать зависимости от монопольного поставщика услуг по хранению и переработке - Российской Федерации, создаст высокотехнологичное производство в Украине, а также новые рабочие места», - сказали в госкомпании.

Таким образом, результаты проверки свидетельствуют об откровенном желании ревизоров выйти на большую цифру, которая будет радовать чей-то глаз в телевизоре или на газетных полосах. Также в их действиях усматривается план по дестабилизации рабочей атмосферы на АЭС и нанесения удара по репутации «Энергоатома» за рубежом. Ведь нормальному человеку трудно представить, что государственный орган может начислять убытки с потолка, к тому же в такой дурацкий способ как изложено выше.

Борьба с атомной энергетикой продолжается

Важность украинской атомной энергетики в условиях войны с Россией и дефицита многих энергоресурсов сложно переоценить. АЭС сейчас производится более половины электроэнергии в стране.

Последний осенне-зимний период страна пережила исключительно благодаря самоотверженному труду атомщиков. Одновременно с несением пиковых нагрузок в самые тяжелые периоды атомная энергетика работала без резервных мощностей - 13-ю энергоблоками, участвовала в суточных разгрузках при отсутствии достаточного количества маневренных мощностей тепловых энергоблоков, что позволило избежать веерных отключений потребителей. При этом не получая и не настаивая на дополнительной оплате услуг по маневрированию.

«Более того, в этот трудный для страны период мы реализовали большое количество проектов по импортозамещению, в первую очередь, чтобы избежать зависимости от российских поставщиков оборудования и услуг», - отметили в «Энергоатоме».

В частности, в компании заявили, что активизировалась работа по диверсификации поставок ядерного топлива производства Westinghouse, реализовывается проект строительства ЦХОЯТ с компанией Holtec, достигнуты договоренности с чешской Skoda и польской Polenergy (дочерняя компания всемирно известной Кульчик Инвестмент), которая впервые рассматривает возможность инвестирования именно в ядерную энергетику Украины. Кроме того, заключены прямые контракты с отечественными производителями энергетического оборудования, получен кредит ЕБРР на повышение безопасности и модернизацию ядерных энергоблоков, в плановом режиме ведутся работы по продлению ресурса АЭС (9 блоков за 6 лет). При этом тариф на атомную электроэнергию до последнего времени был самым низким на рынке.

«В прошлые годы производство украинских АЭС искусственно ограничивали, что не давало возможности не то, что вести нормальную хозяйственную деятельность, но и даже обеспечивать своевременное выполнение Комплексной (сводной) программы по повышению безопасности», - сообщили в пресс-службе компании. Сейчас выработку АЭС не ограничивают, но с атомной энергетикой бороться продолжают на всех фронтах.

Как заявил глава профсоюза «Энергоатома» Алексей Лыч, в последние месяцы на компанию осуществляется информационное давление. Причем с привлечением как отдельных народных депутатов, должностных лиц, представителей силовых органов, так и общественных, и экологических организаций.

«Цель этого давления - дискредитация имиджа и деловой репутации компании, оператора АЭС Украины, в том числе и за рубежом», - подчеркнул Лыч.

По его мнению, к заказчикам информационных атак можно отнести олигархические структуры страны, которые теряют монопольное положение и влияние в энергетическом секторе экономики.

Александр Гречко (УНИАН)