«Надра Украины» за три месяца сократила чистую прибыль до 19 тысяч гривень

Национальная акционерная компания «Надра Украины» в январе-марте текущего года значительно сократила чистую прибыль – до 19 тыс. грн с 5,9 млн грн в аналогичном периоде 2014 года.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно финансовому отчету, составленному по международным стандартам финансовой отчетности, за 3 месяца текущего года чистый доход компании снизился в 8 раз – до 3,1 млн грн.

При этом валовая прибыль компании снизилась в 3,1 раза - до 2,6 млн грн, а операционная в 2,5 раза - до 2,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, с целью увеличения объемов поисково-разведочных работ и добычи нефти и газа «Надра Украины» определила для восстановления 120 скважин, которые в краткие сроки с небольшими (по сравнению с бурением новых скважин) финансовыми затратами могут увеличить добычу нефти и газа.

В компании подготовлены 16 первоочередных участков под буровые работы на нефть и газ, а также 40 участков для проведения сейсмических работ. Кроме того, выделены 15 участков недр для закладки поисковых скважин с целью добычи газа из сланцевых толщ и подготовлены бизнес-проекты на 23 перспективных участка для поиска нефти и газа как в традиционных, так и в нетрадиционных залежах.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.