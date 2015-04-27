Яценюк: инвестиции в украинскую ГТС помогут получить энергонезависимость всей Европе

Украина готова видеть европейских партнеров акционерами украинской газотранспортной системы, поскольку это позволит обеспечить энергетическую независимость Украины и ЕС, сказал в ходе работы саммита «Украина - ЕС» премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Благодаря нашим общим усилиям нам удалось пройти сложный период зимы, и сейчас нашим основным объектом совместной работы должна быть энергетическая политика. В рамках энергополитики Украина приняла ряд законов, в том числе законы, направленные на внедрение Третьего энергопакета в Украине, – сказал он. - И мы хотим видеть наших европейских друзей и партнеров как акционеров украинской газотранспортной системы. Это будет лучший ответ на энергонезависимость Украины и Евросоюза, и это создаст новую качественную энергетическую политику в целом в Европе и не даст никакой монополии в целом влиять на независимую политику и наше с вами право определяться, у кого, как и за сколько покупать и каким образом транзитировать газ в рамках правил и стандартов ЕС».