Цены на нефть резко обвалились на заявлениях Саудовской Аравии

На мировых торгах во вторник, 28 апреля, цены на нефть продолжают снижаться на заявлениях Саудовской Аравии о сохранении объема добычи, передает Reuters.

Так, в начале торгов стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent опустилась на 1,23% - до 64,03 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть WTI на 1,3% - до 56,25 доллара за баррель.

Читайте такжеМВФ прогнозирует рост цен на нефть до $73 за баррель только в 2019 году27 апреля заместитель министра нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман заявил, что страна сохранит объемы добычи нефти, так как хочет защитить свои интересы на рынке.

На рынок также оказывает давление статистика из США. Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США заявило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 17 апреля, увеличились на 5,3 млн баррелей, до 489 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов только на 2,888 млн баррелей.