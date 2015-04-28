Нефтяному ралли, продолжавшемуся около месяца, приходит конец - WSJ

Рост мировых цен на нефть, который продолжался около месяца, сменится снижением, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Причина смены тренда — отток активов из популярных биржевых фондов (Exchange Traded Fund, ETF), которые привязаны к нефтяному рынку.

По данным австралийского инвестбанка Macquarie Group, с начала апреля отток инвестиций из ETF, которые вкладывают во фьючерсы на нефть марки WTI, составил $2,7 млрд.

Читайте такжеGoldman Sachs ожидает падение цен на нефть летом до $40Апрельский отток инвестиций станет первым с декабря, с начала 2015 года инвесторы вложили в ETF около $6 млрд.

Управляющий директор швейцарской консалтинговой фирмы Petromatrix GmbH Оливье Якоб считает, что если инвесторы начнут выводить средства из ETF, то это окажет давление на рынок.

Трейдеры и аналитики продолжают следить за статистикой потребления и производства, ожидая, что будет найден баланс перепроизводства. Однако точно так же они следят за динамикой инвестиций, поэтому падение нефтяных котировок на фоне снижения инвестиций — это реальный сценарий.

При этом снижение нефтяных котировок в конце 2014 года способствовало притоку капиталов в ETF. Многие инвесторы считают, что дешевая нефть — это удачный момент входа на рынок.