Нафтогаз: повышение тарифов для населения не поможет компании покрыть дефицит бюджета

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» считает, что последнее изменение тарифов на газ для населения сократит отрицательную разницу между ценой закупки газа и ценой его реализации, но не покроет ее в полном объеме, говорится в сообщении компании.

«Валовый убыток «Нафтогаза» от поставок газа на нужды населения за 12 месяцев, с 1 апреля 2015 г. по 31 марта 2016 г., оценивается в 6,1 млрд грн, при условии стоимости импортируемого газа на границе Украины на уровне 250 долл. за тыс. куб. м, курса гривни 21,7 грн/долл. и 100% расчетов потребителями за поставленный газ», - говорится в сообщении НАК.

«Если цена газа или курс будут выше, а уровень расчетов ниже, кассовый дефицит «Нафтогаза» увеличится», - добавили в компании.

По прогнозу «Нафтогаза», с 1 апреля 2015 г. по 31 марта 2016 г. для нужд населения необходимо будет поставить 21,3 млрд куб. м газа. Из них 14,5 млрд куб. м газа будет потреблено домохозяйствами, которые используют газ для приготовления пищи, подогрева воды и индивидуального отопления. Еще 6,8 млрд куб. м газа должно быть поставлено на предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) для производства тепла для домохозяйств, использующих централизованное горячее водоснабжение и отопление.

«Согласно действующему Закону Украины «Об основах функционирования рынка газа», объем газа внутренней добычи, который «Нафтогаз» сможет закупить для нужд населения по ценам ниже рыночных за указанный период, составляет 12,8 млрд куб. м. Этот объем покроет примерно 60% потребностей населения в газе. Около 40% (8,5 млрд куб. м) газа для обеспечения потребностей населения в газе и тепле составляет импортированный газ, который будет закуплен по рыночным ценам», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

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Согласно данным компании, на закупку 21,3 млрд куб. м газа для нужд населения «Нафтогазу», согласно текущим подсчетам, необходимо будет потратить 66,5 млрд грн с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года.

«Из них по цене 1590 грн за тыс. куб. м (без НДС), установленной НКРЭКУ на газ внутренней добычи для нужд населения, компания купит 12,8 млрд куб. м газа, на что потратит 20,4 млрд грн. На закупку 8,5 млрд куб. м импортированного газа «Нафтогаз» потратит еще 46,1 млрд грн, при условии, что цена импортируемого газа для Украины составит 250 долл. За тыс. куб. м, а курс составит 21,7 грн/долл.», - отмечается в сообщении НАК.

Согласно расчетам «Нафтогаза», по полному тарифу 7 188 грн за тыс. куб. м будет реализовано только 27% газа для нужд населения. Из стоимости этого газа, после отчисления налогов и расходов на доставку потребителю, «Нафтогаз» получит 5 042 грн за тыс. куб м. Еще 41% газа будет реализовано по льготной цене 3 600 грн за тыс. куб. м (из которых «Нафтогаз» получит 2 167 грн) и 32% газа – по цене для ТКЭ 2 994 грн за тыс. куб. м (из которых «Нафтогаз» получит 1 843 грн).

Таким образом, как отмечают в компании, доход «Нафтогаза» от реализации газа для населения составит 60,4 млрд грн, а средневзвешенная цена, которую получит компания за поставки газа для нужд населения – 2 834 грн за тыс. куб. м.

«Расходы «Нафтогаза» на приобретение этого газа составят, согласно прогнозу, 66,5 млрд грн, а средневзвешенная закупочная цена — 3 120 грн тыс. куб. м. Отрицательная разница между доходами и расходами (дефицит «Нафтогаза») при этом составит 6,1 млрд грн», - подчеркивается в сообщении НАК.

Справка УНИАН. Дефицит НАК «Нафтогаз Украины» в 2014 году составил около 110 млрд грн.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязала крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» с целью повышения прозрачности формирования цен на природный газ для населения опубликовать финансовый план и основные показатели движения денег.