Боевики «ДНР» хотят остановить более половины шахт – представитель АП

Боевики на оккупированной территории Донецкой области планируют приостановить деятельность более половины шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

«На оккупированных территориях углубляется экономический кризис. По оперативной информации, оккупационная администрация на территории Донецкой области планирует приостановить деятельность более половины подконтрольных шахт», - отметил он.

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Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля прошлого года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрациты), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.