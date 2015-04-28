Евросоюз ищет варианты финансирования закачки газа в украинские хранилища

Еврокомиссия совместно с правительством Украины разрабатывает модель финансовой помощи в закачке газа в украинские газовые хранилища для эффективного прохождения следующего отопительного сезона.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович на Международной конференции в поддержку Украины, проходящей в Киеве.

«Мы работаем с украинскими властями над разработкой дополнительных финансовых инструментов по закачке газа в хранилища и по прохождению следующего отопительного сезона», - сказал он.

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По словам Шефчовича, поддержка Еврокомиссии направлена на обеспечение реформ и уменьшение нагрузки на государственные финансы в связи с необходимостью достижения энергетической стабильности.

Как сообщал УНИАН, Украина с 11 апреля закачала 316 млн кубометров природного газа в подземные хранилища для создания необходимого запаса топлива к отопительному сезону 2015-2016 гг.

В начале апреля глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о необходимости привлечения иностранного капитала в размере 1,5 млрд долларов для закачки газа в ПХГ в летний период.

Украина, завершая отопительный сезон, 30 марта прекратила отбор природного газа из подземных хранилищ, в которых оставалось около 7,7 млрд кубометров топлива. До следующего отопительного сезона около 7 месяцев, и, по различным оценкам, Украине необходимо накопить около 17 млрд куб. м газа.