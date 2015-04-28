Украина с начала апреля получила из Евросоюза больше миллиарда кубометров газа

Украина с 1 по 27 апреля импортировала из Европейского Союза 1,06 млрд кубометров природного газа, говорится в сообщении государственной компании «Укртрансгаз».

Как отметили в компании, с начала текущего года из Европейского Союза в Украину поступило 4,7 млрд куб. м газа.

«Для сравнения, за аналогичный период прошлого года поступления природного газа с территории Европы составили 0,1 млрд куб. м», - говорится в сообщении «Укртрансгаза».

Читайте такжеЕвросоюз ищет варианты финансирования закачки газа в украинские хранилища

По данным оператора ГТС, по состоянию на 28 апреля, суточное поступление природного газа из Европейского Союза в Украину составляет около 39 млн кубометров.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в марте 2015 года увеличила импорт природного газа из Европейского Союза, по сравнению с февралем 2015 года, на 11% - до 1,349 млрд куб. м.