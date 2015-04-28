Еврокомиссия: Украина при экономии ресурсов может стать экспортером газа

Украина станет экспортером газа при достижении среднеевропейского уровня энергоэффективности, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович на Международной конференции в поддержку Украины, проходящей в Киеве.

«Если Украина достигнет уровня энергоэффективности, который является средним в Европе, то вы можете сэкономить столько газа, сколько потребляет Испания за год, и, в общем-то, станете экспортерами», - сказал он.

По словам Шефчовича, сектор энергоэффективности в Украине является чрезвычайно привлекательным с точки зрения международных инвесторов, и деэскалация конфликта на востоке страны является ключевым барьером в кардинальном повышении энергосбережения.

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Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия совместно с правительством Украины разрабатывает модель финансовой помощи в закачке газа в украинские газовые хранилища для эффективного прохождения следующего отопительного сезона.