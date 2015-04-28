Правительство хочет изменить налогообложение для газодобывающих компаний

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе работы Международной конференции в поддержку реформ в Украине заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Рентные платы будут изменены, что поможет газодобытчикам привлечь финансирование в новые производства», - сказал он, добавив, что Министерство энергетики и Министерство финансов понимают, что существующее налогообложение должно быть изменено для увеличения добычи газа в Украине.

В то же время министр высказал личное мнение, что «действующие рентные платы в 65% - это адекватно, так как есть вопросы к тому, как эти компании получили свои лицензии (на разработку нефтегазовых месторождений – УНИАН)». При этом Демчишин добавил, что расследованием обстоятельств получения лицензий рядом частных нефтегазовых компаний должна заниматься Генеральная прокуратура.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада повысила налогообложение частных нефтегазодобывающих компаний, увеличив рентные платежи за недропользование. В частности, для нефти - 45% при добыче на уровне залегания до 5 км, 21% - свыше 5 км; для природного газа, который реализуется не для нужд населения, - 55% при добыче на уровне до 5 км, 28% - свыше 5 км.

Для компаний, ведущих добычу углеводородов по договорам совместной деятельности, независимо от глубины залегания ресурсов, рентная ставка составит: в І квартале 2015 года - 60%; во ІІ квартале - 65%; в ІІІ квартале - 70%.

Ряд частных газодобывающих компаний, акции которых котируются на европейских биржах, неоднократно заявляли о пересмотре своих инвестиционных программ в Украине после одобрения Верховной Радой налоговых инициатив правительства, что приведет к снижению буровых работ в 2015 году и падению добычи газа.

При этом в Государственной фискальной службе заявляют, что снижать действующие рентные ставки на добычу природного газа в Украине необходимо только при условии постоянного госконтроля выполнения газодобывающими компаниями инвестиционных обязательств.

В марте 2015 года Кабинет министров поручил Государственной службе геологии и недр и Министерству экологии и природных ресурсов с июля 2015 года по апрель 2016 года провести комплексный аудит государственных и частных нефтегазодобывающих компаний на предмет выполнения условий пользования недрами.