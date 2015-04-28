Украина к отопительному сезону должна накопить в хранилищах 19 миллиардов кубов газа

Украина к следующему отопительному сезону должна накопить в своих подземных хранилищах 19 млрд куб. м газа, в которых на сегодняшний день находится более 8 млрд куб. м топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе работы Международной конференции в поддержку реформ в Украине заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Перед отопительным сезоном мы планируем иметь около 19 млрд куб. м в наших хранилищах», - сказал Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, Украина, завершая отопительный сезон, 30 марта прекратила отбор природного газа из подземных хранилищ, в которых оставалось около 7,7 млрд кубометров топлива. С 11 апреля 2015 года Украина приступила к закачке газа в свои ПХГ. По состоянию на 26 апреля в подземных хранилищах Украины накоплено 8,2 млрд куб. м газа.

В начале апреля глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о необходимости привлечения иностранного капитала в размере 1,5 млрд долларов для закачки газа в ПГХ в летний период.