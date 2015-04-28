Украина откроет свои газовые хранилища для международных трейдеров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе работы Международной конференции в поддержку реформ в Украине заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«Мы планируем открыть наши хранилища международным трейдерам, что может помочь найти финансирование», - сказал он, добавив, что на сегодняшний день также продолжаются переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорацией (IFC) о предоставлении кредитов на закупку газа.

«Есть прогресс с ЕББР и IFC, в то же время мы рассматриваем и другие возможности», - отметил Демчишин.

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Как сообщал УНИАН, Украина с марта 2015 года ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами о предоставлении кредитов для закачки природного газа в подземные хранилища в летний период, чтобы создать необходимый запас топлива на следующий отопительный сезон и обеспечить бесперебойный транзит российского газа в ЕС.

Для создания необходимых запасов газа в ПХГ к следующему отопительному сезону Украине необходимо около 1,5 млрд долл.

По словам Демчишина, Украина к следующему отопительному сезону должна накопить в своих подземных хранилищах 19 млрд куб. м газа.