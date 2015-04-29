Обвал на рынке нефти не утихает в ожидании статданных из США

На мировых торгах в среду, 29 апреля, цены на нефть продолжили снижение в ожидании публикации данных о запасах топлива в США, передает Reuters.

Так, в начале торгов стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь нефти марки Brent упала на 0,15% - до 64,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на нефть WTI на 0,21% - до 56,94 доллара за баррель.

Читайте такжеОПЕК пересмотрела прогноз мирового спроса и цен на нефть в этом годуВ среду управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США обнародует данные о коммерческих запасах нефти в стране за неделю, завершившуюся 24 апреля. Аналитики прогнозируют рост показателя на 2,3 млн баррелей. На прошлой неделе запасы выросли до рекордных 489 млн баррелей. По мнению аналитиков, отчет является ключевым фактором изменения цен на нефть.

Окажут давление на рынок и данные об уровне добычи нефти в США, который также будет отражен в отчете Минэнерго: если данные снизятся или стабилизируются, то рынок будет настроен более оптимистично в ближайшие дни.