Украина увеличила на 13% суточные объемы закачки газа в хранилища

Украина 29 апреля на 13% увеличила суточные объемы закачки газа в подземные хранилища по сравнению с предыдущим днем - до 62,4 млн куб. м.

«Увеличение объемов закачки голубого топлива произошло на Бильче-Волыцко-Угерском хранилище - крупнейшем в Европе ПХГ», - говорится в сообщении «Укртрансгаза».

По оперативной информации оператора ГТС Украины, по состоянию на 29 апреля, в хранилищах находится 8,312 млрд куб. м газа, что на 1,1% больше показателей прошлого года.

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина к следующему отопительному сезону должна накопить в своих подземных хранилищах 19 млрд куб. м газа.