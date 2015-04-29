Украина увеличила на 13% суточные объемы закачки газа в хранилища
10:41, 29 апреля 2015Энергетика
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Украина к следующему отопительному сезону должна накопить в своих подземных хранилищах 19 млрд куб. м газа
ЕС ищет варианты финансирования закачки газа в украинские хранилища / Фото УНИАН
Украина 29 апреля на 13% увеличила суточные объемы закачки газа в подземные хранилища по сравнению с предыдущим днем - до 62,4 млн куб. м.
«Увеличение объемов закачки голубого топлива произошло на Бильче-Волыцко-Угерском хранилище - крупнейшем в Европе ПХГ», - говорится в сообщении «Укртрансгаза».
По оперативной информации оператора ГТС Украины, по состоянию на 29 апреля, в хранилищах находится 8,312 млрд куб. м газа, что на 1,1% больше показателей прошлого года.
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Как ранее сообщал УНИАН, Украина к следующему отопительному сезону должна накопить в своих подземных хранилищах 19 млрд куб. м газа.
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