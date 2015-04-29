Украина уже не покупает электроэнергию у России

Украина из-за значительного снижения потребления электроэнергии на сегодняшний день не осуществляет ее импорт из России.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель директора - главный инженер НЭК "Укрэнерго" Александр Коломиец.

«То, что на сегодняшний день мы не берем электроэнергию из России, я подтверждаю», - сказал он.

По словам замдиректора «Укрэнерго», приостановка импорта электроэнергии из РФ связана с уменьшением почти на четверть ее потребления. Однако, по словам Коломийца, ситуация может измениться летом, когда максимальное потребление электроэнергии сравнится с объемами потребления в зимнее время.

«Что будет в июне, в июле, когда заработают все холодильники, все кондиционеры, когда будет на улице 30 градусов жары? Посмотрим. Констатирую тот факт, что на сегодняшний день потребление электроэнергии в зимний максимум и летний максимум – практически не отличаются. То есть самый удобный период для проведения ремонтной кампании, когда мы имеем минимальные нагрузки на сеть, когда мы можем позволить минимальное количество работы энергоблоков, - это межсезонье: весна и осень», - отметил Коломиец.

При этом замдиректора «Укрэнерго» сообщил, что компании для проведения ремонтов на сегодняшний день необходимо около 1 млрд грн, ее инвестиционная программа на весь год не превышает 4,7 млрд грн, что ниже по сравнению с предыдущими годами. Также Коломиец сообщил, что только треть инвестпрограммы покрывается за счет тарифа на услуги по передаче электроэнергии по магистральным ЛЭП, который устанавливается НКРЭКУ. Остальные средства, по словам замдиректора «Укрэнерго», компания покрывает за счет кредитов.

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Присутствовавший на пресс-конференции главный государственный инспектор по эксплуатации электрических станций и сетей Олег Коземко отметил, что на сегодняшний день 80% линий электропередач Украины отработали более 30 лет.

По словам главного государственного инспектора Украины по энергетическому надзору Владимира Рубанки, только по компании «Укрэнерго» аварийность в 2014 году возросла в два раза по сравнению с 2013 годом.

«Только с начала весенне-летнего периода 2015 года произошло 932 технологических нарушения, что обесточило 931 населенный пункт», - сказал Рубанка.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

Доход «Укрэнерго» от передачи электроэнергии в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом на 7,3% – до 3,080 млрд грн.