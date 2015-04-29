Яценюк просит суд арестовать газ компании Фирташа-Левочкина за долги

Кабинет министров Украины обратился в суд с требованием арестовать 500 млн куб. м газа стоимостью 4,3 млрд грн, принадлежащие холдингу Osthem, по результатам расследования Генеральной прокуратурой сговора представителей компании и должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства.

«Мы обратились в суд с ходатайством об аресте 500 млн куб. м газа, который принадлежит должникам – группе Фирташа-Левочкина – перед украинским государством на общую сумму 4,3 млрд грн", - сказал глава правительства.

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При этом Яценюк выразил надежду на то, что суд в максимально короткие сроки примет решение по указанному ходатайству.

«Надеюсь, что суд в самые короткие сроки вынесет законное решение», - сказал премьер-министр.

Напомним, Кабинет министров Украины начал служебное расследование в отношении должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины» за нанесение ущерба государству на сумму 5,7 млрд грн в результате сговора с группой компаний Ostchem Дмитрия Фирташа.

Как сообщал УНИАН, а начале апреля министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением, хищением бюджетных средств со стороны должностных лиц группы предприятий Дмитрия Фирташа OSTCHEM на сумму более 2,3 млрд грн.

«Министерством внутренних дел открыто уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением, хищением бюджетных средств со стороны должностных лиц группы предприятий Д. Фирташа OSTCHEM», - написал он.

По его данным, действия должностных лиц предприятий ПАО "Азот", "Ривнеазот", "Концерн Стирол", "Северодонецкого объединения "Азот" оцениваются как действия, приведшие к хищению у государства средств на сумму более 2,3 млрд грн.

Также министр отметил, что производство открыто по ч. 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).