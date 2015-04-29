МВД расследует факт растраты почти 6 миллиардов гривень работниками Нафтогаза и компании Фирташа

Кабинет министров Украины начал служебное расследование в отношении должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины» за нанесение ущерба государству на сумму 5,7 млрд грн в результате сговора с группой компаний Ostchem Дмитрия Фирташа, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства.

«Министерство внутренних дел начало расследование по растрате государственного имущества должностными лицами «Нафтогаза» в сговоре с компаниями группы Ostchem, в результате чего государству нанесены убытки в размере 5,7 млрд грн», - сказал глава правительства.

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Также премьер-министр подчеркнул необходимость тщательно контролировать деятельность «Нафтогаза».

«Я прошу министра внутренних дел Украины взять под личный контроль расследование дела о миллиардных разворовываниях», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел завершит расследование по делу экс-главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его бывшего заместителя Василия Стоецкого в ближайшие пару месяцев.

Бочковскому и Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем по закупке топлива у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта прямо на заседании правительства.