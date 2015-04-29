"Энергоатом": коллизии вокруг антикоррупционного закона могут сорвать подготовку АЭС к зиме

Как отметили в госкомпании, закон предусматривает обязательное включение в документацию для участия в процедуре закупки информации о наличии или отсутствии участника в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

В то же время, формирование и ведение такого госреестра, как подчеркивается в сообщении «Энергоатома», должно обеспечиваться Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое к настоящему времени фактически не функционирует.

«Никакие разъяснения уполномоченного органа о том, каким образом юридическому лицу-участнику торгов подтверждать факт непривлечения его к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, на сегодняшний день не предоставлены», - говорится в сообщении "Энергоатома".

"То есть, сейчас фактически отсутствуют правовые пути выполнения требования законодательства по проверке заказчиком юридического лица, являющегося участником или участником предварительной квалификации, на предмет совершения им коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений", - подчеркивают в «Энергоатоме».

Также госкомпания считает проблемным выполнение новой нормы закона о наличии у участника конкурсных торгов антикоррупционной программы и соответствующего уполномоченного лица, поскольку утверждение формата такой программы также возложено на пока не функционирующее Нацагентство по предотвращению коррупции. Учитывая сказанное, можно констатировать, что на сегодняшний день на участников и заказчиков конкурсных торгов возложены новые обязанности, пути выполнения которых являются абсолютно непонятными и нормативно не урегулированы. Поскольку невыполнение таких обязанностей может привести к обжалованию и/или отмене результатов торгов из-за формального несоблюдения требований закона, такая ситуация может привести к блокированию государственных закупок как в "Энергоатоме", так и в целом в сфере государственных закупок", - отмечают в госкомпании.

В этой связи "Энергоатом" обращается к народным депутатам и другим уполномоченным лицам с просьбой срочно принять меры для решения и законодательного урегулирования вышеуказанных проблем.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.