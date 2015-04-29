СНБО готовит план по снижению монополии Ахметова на энергорынке - СМИ

Это постановление должно быть рассмотрено на заседании СНБО в ближайшее время, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

В проекте документа предусмотрены следующие пункты:

1. Поручить Антимонопольному комитету провести расследование о монопольном положении компании ДТЭК на энергетическом рынке.

2. Минэнерго пересмотреть на соответствие договоров концессии угольных предприятий (речь идет о предприятиях Добропольеуголь, Свердловантрацит, Ровенькиантрацит, два последних находятся на оккупированной территории – ред.).

3. Пересмотр концессионного договора энергетических объектов Киевэнерго (в настоящее время ДТЭК арендует, в частности, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод "Энергия", тепловые и электрические сети города – ред.).

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4. Ввести природную ренту на добычу угля. На переходный период - диверсифицированные цены на уголь (цена будет устанавливаться в зависимости от условий его добычи – ред.)

5. Повысить КИУМ (коэффициент использования установленной мощности) для предприятий "Энергоатома" до 85% (это увеличит выработку компании на 15 млрд кВт в год и, соответственно, уменьшит долю ДТЭК на энергетическом рынке).

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Собеседники "Украинской правды" в Администрации президента утверждают, что против некоторых положений выступает премьер-министр Арсений Яценюк. Поэтому документ может быть изменен.