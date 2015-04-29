«Нафтогаз» перевел «Газпрому» $40 миллионов предоплаты за газ

Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» 28 апреля перевел российскому «Газпрому» 40 млн долл. в качестве предоплаты за поставки природного газа по новому контракту, который был заключен между компаниями 1 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК.

«Перевели вчера «Газпрому» 40 млн долл.», - сказали в компании.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» 2 апреля перевел российскому «Газпрому» первый транш в размере 30 млн долл. в качестве предоплаты за поставки природного газа по новому контракту. Второй транш в размере 20 млн долл. «Нафтогаз» перевел 14 апреля.

1 апреля «Нафтогаз» и «Газпром» подписали трехмесячный контракт на поставку российского газа в Украину по цене 248 долл. за тыс. кубометров. По словам министра энергетики Владимира Демчишина, цена европейского газа для Украины сегодня составляет около 270 долл. за тыс. кубометров.

При этом министр заявил, что Украина продолжит закупки газа на европейском рынке, несмотря на снижение цены на российское топливо.