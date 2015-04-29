Украина подготовила ЕС ответ на предложение урегулировать спорные вопросы с Газпромом

Украина сегодня направит ответ на предложение Еврокомиссии об урегулировании газового спора с «Газпромом» и ожидает ответа от российской стороны, сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин на брифинге в Киеве.

«Ответ подготовлен. Я не уверен, что вчера мы его направили, думаю, что сегодня мы его официально направим», - сказал Демчишин.

По словам министра, предложение Еврокомиссии сводит в один документ позиции украинской и российской сторон.

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В то же время, спорными являются вопросы скидки и расчетов за российский газ.

«Сложно сказать, что это фундаментальные предложения. Это документ, который сводит позиции двух сторон в один документ. Там есть в двух пунктах мультивариантность, то есть позиция наша - их позиция. Эти вопросы должны быть согласованы. Мы настаиваем на нашей позиции в части скидки на газ и в части расчетов», - подчеркнул Демчишин.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 апреля, вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович на Международной конференции в поддержку Украины, проходивщей в Киеве, заявил, что Европейская комиссия выслала свои предложения по урегулированию спора между Украиной и «Газпромом» и ждет ответа от обеих сторон.

«Сейчас действует период в 12 недель, то есть период, в течение которого «Газпром» должен представить свои аргументы, и после этого мы увидим, какой будет дальнейшая юридическая процедура», - сказал он.