Украина рассчитывает на цену российского газа меньше $220 с июля

Украина в ІІІ квартале 2015 года планирует покупать российский газ по цене ниже 220 долл. за тысячу кубометров, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин на брифинге в Киеве.

«Я думаю, что ниже 220 долларов», - ответил министр на вопрос журналистов о вероятной цене российского газа для Украины в ІІІ квартале.

Также министр отметил, что такая цена продиктована реальными рыночными условиями.

«Хотеть можно очень много, но есть рынок. Есть европейский спотовый рынок, из которого мы можем получать базу и поддержку для переговоров с Россией. На данный момент там цены около 240 долл. Мы сейчас покупаем на 1-2 долл. дешевле. Поэтому европейская цена находится на том же уровне, про который мы говорили о российской цене», - подчеркнул Демчишин.

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По словам главы Минэнергоугля, изменение цены газа на европейском спотовом рынке может выступить значительным подспорьем в дальнейших трехсторонних переговорах с участием Украины, Еврокомиссии и Роcсии.

Как сообщал УНИАН, крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в первом квартале 2015 года импортировал природный газ из ЕС по средней цене на 33 долл. ниже цены за российское топливо.

В январе-марте 2015 года газ из ЕС импортировался по средней цене 304 долл. за тыс. кубометров, из РФ – по 337 долл. за тыс. кубометров.