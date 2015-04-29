Австрийцы купили у российской «Лукойл» 240 автозаправок и 6 нефтебаз в Украине

Австрийская компания AMIC Energy Management GmbH (AMIC) закрыла сделку с российским «Лукойлом» о покупке 100% акций «ЛУКОЙЛ-Украина», владеющей около 240 АЗС и 6 нефтебазами на территории Украины.

«AMIC Energy Management GmbH (AMIC Energy) завершила ранее заявленную сделку о приобретении 100% акций ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» 29 апреля 2015 года», - говорится в сообщении компании.

«Сделка была закрыта после получения соответствующих разрешений от компетентных органов Украины», - добавили в компании.

Как отметили в австрийской компании, сеть АЗС «ЛУКОЙЛ-Украина» будет переименована в «AMIC-Украина».

Сумма сделки не разглашается.

Читайте такжеЧиновники разрабатывают генеральную схему размещения АЗС в столице

Как сообщал УНИАН, в конце июля 2014 года «Лукойл» сообщил о достижении договоренности с AMIC Energy Management GmbH (AMIC) о продаже своей «дочки» в Украине.

Справка УНИАН. Компании «Лукойл» принадлежат 6 нефтеперерабатывающих заводов в России и за рубежом: в Украине, Болгарии и Румынии. Их совокупная мощность составляет 14 млн тонн нефти в год.

AMIC Energy Management GmbH предоставляет услуги в сфере аналитики, корпоративных финансов и стратегических консультаций и специализируется на управлении энергетическими проектами в Центральной и Восточной Европе. Председателем наблюдательного совета AMIC Energy является доктор Вольфганг Руттеншторфер, бывший генеральный директор группы OMV, а также бывший государственный секретарь министерства финансов Австрии. AMIC Energy принадлежит трем акционерам: д-ру Йоханнес Кльоцль-Норбергу (50% акций), д-ру Манфреду Кунце (40%) и Хайнцу Зернетсу (10%).