Суд арестовал газ Фирташа стоимостью более 4 миллиардов гривень

Постановлением Печерского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство Главного следственного управления Министерства внутренних дел о наложении ареста почти на 500 млн м куб. м природного газа группы компаний Ostchem, принадлежащих Дмитрию Фирташу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД.

«Постановлением Печерского районного суда г. Киева удовлетворено ходатайство Главного следственного управления Министерства внутренних дел о наложении ареста почти на 500 млн м куб. природного газа, который хранится в специальных хранилищах ПАО «Укртрансгаз» и принадлежит предприятиям группы компаний Ostchem», - говорится в сообщении.

Также суд обязал должностных лиц «Укртрансгаз» принять на ответственное хранение вышеуказанный природный газ и запретить любое распоряжение им, в том числе продажу и передачу.

Как напомнили в пресс-службе, ГСУ МВД Украины осуществляет досудебное расследование, начатое по факту хищения государственного имущества должностными лицами «Газ Украины НАК «Нафтогаз Украины» в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением.

В результате преступных действий должностных лиц государством недополучены средства в размере 5,7 млрд грн.

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Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по признакам ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, содеянное в особ крупных размерах или организованной группой).

Сегодня, на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил министру внутренних дел взять под личный контроль расследование дела о миллиардных хищениях, а также принять меры по аресту имущества и возврату средств в бюджет государства.