Трехсторонняя газовая встреча Украины, ЕК и РФ может состояться после майских праздников

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин на брифинге в Киеве.

«После майских праздников - хороший ориентир», - ответил он на вопрос журналистов о вероятных сроках проведения трехсторонней встречи.

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Также Демчишин отметил, что конкретная дата встречи может быть назначена после предоставления украинской и российской сторонами официальных ответов на предложение Еврокомиcсии об урегулировании спора.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» имеет 12 недель, чтобы ответить на предложения по урегулированию газового спора с Украиной, подготовленные Европейской комиссией.