На защиту разрушенного во время Чернобыльской аварии блока выделили 180 миллионов евро

Международная конференция доноров выделила 180 млн евро на завершение строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) – защитного сооружения, которым к концу 2017 года накроют разрушенный в 1986 году энергоблок №4 Чернобыльской АЭС.

Об этом говорится в сообщении Европейского банка реконструкции и развития – распорядителя средств доноров.

«На конференции «Большая семерка» и Европейская Комиссия подтвердили дополнительный взнос в размере 165 млн евро в Чернобыльский фонд «Укрытие» (ЧФУ), а другие страны взяли на себя обязательство выделить 15 млн евро», - говорится в сообщении банка.

В ЕБРР напомнили, что в ноябре 2014 года Совет управляющих банка уже подтвердил предоставление дополнительных 350 млн евро.

«До этих новых обязательств в проекте НБК существовал дефицит финансирования в сумме 615 млн евро, который сейчас усилиями международного сообщества сокращен до 85 млн евро», - отмечается в сообщении ЕБРР.

Согласно сообщению, новые средства позволяют продолжить все работы на Чернобыльской АЭС без задержек.

«Тем временем, усилия по привлечению дополнительных средств для окончательной ликвидации дефицита финансирования продолжатся, причем весь остаток необходимой суммы покроет ЕБРР», - подчеркивается в сообщении.

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Президент ЕБРР Сума Чакрабарти отметил: «Мы очень довольны итогом этой конференции и благодарны всем донорам за их взносы именно сейчас, когда национальные бюджеты испытывают дефицит. Дополнительные средства позволят нам обеспечить выполнение проекта по графику и придают нам уверенность в том, что новый безопасный конфайнмент будет сдан в срок и без превышения сметы».

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после завершения 17-го саммита Украина-ЕС в Киеве заявил, что Европейская комиссия намерена предоставить Украине 70 млн евро на объект «Укрытие».

Справка УНИАН. Чернобыльский фонд «Укрытие» был создан в 1997 году для оказания Украине помощи в строительстве новой защитной оболочки над разрушенным в 1986 году четвертым блоком станции.

В сентябре 2007 года Чернобыльская АЭС и французский концерн Novarka подписали контракт на строительство нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом «Укрытие» Чернобыльской АЭС. Первоначальная стоимость сооружения оценивалась в 980 млн евро. Однако спустя 6 лет оценка стоимости строительства объекта увеличилась на 500 млн евро.

В итоге летом 2014 года Ассамблея доноров Чернобыльского фонда «Укрытие» приняла решение увеличить до 650 млн евро дополнительный взнос стран-доноров для успешного завершения строительства оградительного контура нового безопасного конфайнмента (торцевых стен) с целью превратить Чернобыльскую атомную электростанцию в безопасный и экологически стабильный объект.