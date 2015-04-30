Газпром снизил прибыль в 7 раз и увеличил премии топ-менеджерам

Крупнейший в мире производитель природного газа Газпром сократил в семь раз чистую прибыль по стандартам МСФО в 2014 году до 159 миллиардов рублей из-за курсовых потерь, переоценки и начисления резервов.

Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на данные концерна.

Вознаграждение членам совета директоров и правления Газпрома в 2014 году выросло в полтора раза до 4,4 миллиарда рублей.

Размер чистой прибыли концерна по итогам 2013 года составлял 1,139 триллиона рублей.

Выручка концерна в 2014 году чуть подросла до 5,59 триллиона рублей с 5,25 триллиона рублей годом ранее.

Чистая сумма долга выросла на 31 декабря 2014 года на 48 процентов до 1,65 триллиона рублей, сообщил концерн.

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Газпром сообщил в отчете о чистом убытке по курсовым разницам в 2014 году в сумме 1,071 триллиона рублей по сравнению с потерями на валютном рынке в 2013 году в размере 145,2 миллиарда рублей, так как падение рубля увеличило валютные обязательства группы.

Газпром более чем вчетверо увеличил резервы под обесценение активов до 313 миллиардов рублей с 67,7 миллиарда годом ранее. В частности, начислены резервы по сомнительным долгам Нафтогаза Украины (34,1 миллиарда рублей) и Молдовгаза (5,9 миллиарда рублей), а также по выданным займам (14,1 миллиарда).