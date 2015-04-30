Нефть сегодня начала дешеветь после роста цен накануне

Цены на нефть снижаются с пятимесячных максимумов за счет снижения производственной активности в Японии, пишет Рейтер.

К 9.00 по киевскому времени фьючерсы на Brent подешевели на $0,35 до $65,49 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,02 до $58,56.

В среду оба контракта подорожали до пятимесячных максимумов после сообщения о первом почти за полгода снижении запасов нефти на распределительном центре в американском Кушинге.

Промышленное производство в Японии в марте снизилось второй месяц подряд, на 0,3 процента.

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"Цены на Brent и WTI завершили торги на максимальном уровне почти за пять месяцев, так как запасы нефти в США выросли только на 1,9 миллиона баррелей по сравнению с повышением на 5,5 миллиона баррелей на предыдущей неделе", - говорится в отчете банка ANZ.

Аналитики предостерегают от инвестиций в некоторые компании, работающие в нефтяной отрасли, даже если цены на нефть продолжат расти.

"Мы советуем инвесторам избегать компаний, в значительной мере зависящих от самоподъемных буровых установок. Мы полагаем, что избыток таких установок на мировом рынке лишь на полпути к снижению", - написали в отчете аналитики Nomura.