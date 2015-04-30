"Большая семерка": строительство укрытия над Чернобыльской АЭС завершат в 2017 году

Мировые лидеры группы G7 заявляют, что строительство нового проекта укрытия над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС будет завершено до ноября 2017 года, несмотря на недостаточное финансирование, сообщает Радио Свобода.

Во время встречи G7 29 апреля министр экологии Германии заверил, что страны этой группы пообещали выделить 530 миллионов евро из 650 необходимых для достройки саркофага. Он выразил уверенность, что такие страны как Россия и Китай добавят остальную сумму, как они и обещали.

Работы по строительству нового укрытия над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС начали в 2007 году.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрыв на четвертом энергоблоке вызвал рост радиационного уровня до предела, в 30-40 раз большего, чем при взрыве в Хиросиме в 1945 году.

Непосредственно от взрыва и при тушении пожара погиб 31 человек, более 200 были госпитализированы. В то же время точное количество людей, которые преждевременно умерли или потеряли здоровье в результате аварии, подсчитать невозможно.

На протяжении нескольких лет в ликвидации последствий аварии приняли участие около 600 тысяч человек.

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Как сообщал УНИАН, международная конференция доноров выделила 180 млн евро на завершение строительства нового безопасного конфайнмента (НБК) – защитного сооружения, которым к концу 2017 года накроют разрушенный в 1986 году энергоблок №4Чернобыльской АЭС.

Об этом говорится в сообщении Европейского банка реконструкции и развития – распорядителя средств доноров.

«На конференции «Большая семерка» и Европейская Комиссия подтвердили дополнительный взнос в размере 165 млн евро в Чернобыльский фонд «Укрытие» (ЧФУ), а другие страны взяли на себя обязательство выделить 15 млн евро», - говорится в сообщении банка.

В ЕБРР напомнили, что в ноябре 2014 года Совет управляющих банка уже подтвердил предоставление дополнительных 350 млн евро.

«До этих новых обязательств в проекте НБК существовал дефицит финансирования в сумме 615 млн евро, который сейчас усилиями международного сообщества сокращен до 85 млн евро», - отмечается в сообщении ЕБРР.

Согласно сообщению, новые средства позволяют продолжить все работы на Чернобыльской АЭС без задержек.

«Тем временем, усилия по привлечению дополнительных средств для окончательной ликвидации дефицита финансирования продолжатся, причем весь остаток необходимой суммы покроет ЕБРР», - подчеркивается в сообщении.