"Нафтогазу" запретили импортировать более 50% газа из одного источника

Кабинет министров поручил крупнейшему государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» в 2015 году импортировать из одного источника не более 50% от общего объема природного газа.

Соответствующее поручение содержится в правительственном распоряжении от 15 апреля 2015 года, которым утверждается прогнозный баланс поступления газа в Украину на 2015 год.

Также документом поручается «Нафтогазу» расширить технические возможности импорта природного газа с территории стран Европейского Союза.

Согласно прогнозному балансу, на 2015 год общий объем ресурса газа утвержден на уровне 54,235 млрд куб. м, из которых на добытое в Украине топливо приходится 19,537 млрд куб. м. В частности, госкомпания «Укргазвыдобування» в 2015 году, согласно документу, добудет 14,709 млрд куб. м.

Импорт природного газа в 2015 году составит 25,985 млрд кубометров, что на треть превышает показатель 2014 года.

Всего Украина в 2015 году планирует потребить 40,284 млрд куб. м газа, из которых 3,352 млрд кубометров пойдет на производственно-технологические нужды. Населению в 2015 году будет поставлено 20,8 млрд куб. м газа.

Кроме того, согласно документу, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в ЕС.

Также в 2015 году Украина планирует отобрать из подземных хранилищ 8,688 млрд кубометров природного газа.

Поставки природного газа потребителям населенных пунктов на оккупированных территориях составят 0,413 млрд куб. м, при этом, как отмечается в документе, весь этот объем был поставлен в первом квартале 2015 года. Таким образом, до конца года Украина не будет поставлять газа на оккупированные территории.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины прогнозирует, что общий объем потребления газа в стране в 2015 году составит порядка 40 млрд кубометров.

В целом по итогам 2014 года Украина сократила потребление природного газа по сравнению с 2013 годом на 16% - до 42,6 млрд куб. м с 50,4 млрд кубометров годом ранее.

В 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, тогда как его поставки из ЕС выросли вдвое - до 5,1 млрд кубометров.