Аварийность в энергосистеме Украины за год выросла вдвое

Госкомпания «Укрэнерго», оператор Объединенной энергосистемы Украины, предупреждает о возможных критических ситуациях в энергосистеме Украины из-за роста отказов основного оборудования магистральных, межгосударственных и распределительных электрических сетей страны.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

«Только по ГП НЭК «Укрэнерго» аварийность в 2014 году выросла вдвое по сравнению с 2013 годом. Рост отказов из-за повреждения основного оборудования увеличился от двух (трансформаторы, автотрансформаторы) до шести раз (разрядники, ограничители перенапряжения)», - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что только с начала весенне-летнего периода 2015 года произошло 932 технологических нарушения, что привело к обесточиванию 931 населенного пункта.

Как следствие, средняя продолжительность перерыва электроснабжения потребителей составляет от 580 до 870 минут по сравнению с аналогичным показателем - 40 минут - в странах, входящих в Европейский Союз.

Согласно сообщению «Укрэнерго», инвестиционные программы электропередающих компаний на 2015 год позволяют привести в надлежащее состояние лишь 2,5% воздушных линий 150 кВ и 5% распределительных пунктов и подстанций.

«Таким образом, для выполнения объемов полной замены воздушных линий необходимо 40 лет, а распределительных пунктов (РП) и подстанций - 20 лет», - подчеркивается в сообщении «Укрэнерго».

Также в компании обращают внимание на то, что в течение первого квартала 2015 года на украинских тепловых электростанциях (ТЭС) имели место 5 отказов, связанных с полной потерей генерации.

«Аварийные ситуации в электроэнергетической отрасли возникают почти каждый день. Как правило, это происходит из-за недостатка органического топлива и предельной изношенности ресурса тепловых станций», - отмечают в «Укрэнерго».

«В целом, по нашему мнению, основной причиной кризисной ситуации в отрасли является недостаточное финансирование со стороны государства», - цитирует пресс-служба заместителя директора - главного инженера «Укрэнерго» Александра Коломийца.

Как отмечают в компании, сейчас к финансированию многих инвестиционных проектов в сфере украинской энергетики привлечены зарубежные кредиты. Тогда как финансирование за счет собственных финансовых ресурсов страны находится на неудовлетворительном уровне и требует значительного увеличения.

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Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

Доход «Укрэнерго» от передачи электроэнергии в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом на 7,3% – до 3,080 млрд грн.