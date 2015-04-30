«Нафтогаз» за год увеличил убыток в 4,5 раза - до 85 миллиардов

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» в 2014 году увеличил чистый убыток по сравнению с 2013 годом в 4,5 раза, - до 85,044 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании, составленном по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Согласно документу, чистый доход компании от реализации продукции в 2014 году увеличился по сравнению с 2013 годом до 74,412 млрд грн с 73,218 млрд грн.

Валовый убыток компании за прошлый год увеличился по сравнению с 2013 годом до 11,109 млрд грн с 1,862 млрд грн.

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Как ранее сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» в 2013 году получил 17,957 млрд грн чистого убытка, 2012 год компания закончила с 31,466 млрд грн чистого убытка.

Согласно консолидированной финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2012-2013 гг., аудированной компанией Deloitte&Touche, доход «Нафтогаза» от реализации продукции в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 75,899 млрд грн с 105,038 млрд грн. Операционный убыток компании в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 7,336 млрд грн с 22,183 млрд грн.

Доход «Нафтогаза» от транзита российского газа в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 30,315 млрд грн с 32,594 млрд грн. Доход от транзита нефти в 2013 году увеличился по сравнению с 2012 годом до 1,411 млрд грн с 1,23 млрд грн. Доход от оптовой и розничной продажи природного газа в 2013 году сократился по сравнению с 2012 годом до 36,447 млрд грн с 63,244 млрд грн.