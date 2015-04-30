Порошенко подписал закон о рынке газа
21:21, 30 апреля 2015Энергетика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о рынке природного газа.
Президент подписал закон о рынке природного газа / focus.ua
Об этом говорится на странице в Твиттере пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголка.
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«В рамках стратегического курса на деолигархизации страны президент только что подписал Закон о рынке природного газа», - отмечается в сообщении.
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