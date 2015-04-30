Порошенко подписал закон о рынке газа

Об этом говорится на странице в Твиттере пресс-секретаря главы государства Святослава Цеголка.

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«В рамках стратегического курса на деолигархизации страны президент только что подписал Закон о рынке природного газа», - отмечается в сообщении.