Общая сумма исков к «Газпрому» уже превысила 16 миллиардов долларов - Яценюк

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на своей странице в Фейсбук.

«В течение полугода после нашего первого обращения в арбитраж относительно транзитного контракта ведущие международные эксперты и юристы осуществили значительный объем работы, чтобы четко доказать, что транзитный контракт является несправедливым по отношению к Украине, и более 10 млрд. долл. должны быть выплачены «Нафтогазу» со стороны «Газпрома» в качестве компенсации убытков», - отметил он.

Читайте такжеГазпром снизил прибыль в 7 раз и увеличил премии топ-менеджерам«Таким образом, общая сумма наших исков к «Газпрому» по контракту о закупке газа и контрактом на транзит уже превысила 16 млрд долл.», - подчеркнул Яценюк.