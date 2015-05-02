В "Газпроме" заявляют, что требуют от "Нафтогаза" больше $16 млрд
01:15, 02 мая 2015Энергетика
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Cумма претензий российского "Газпрома" к украинскому "Нафтогазу" превышает исковые требования Киева к Москве, которые превышают 16 миллиардов долларов.
"Газпром" заявляет, что требует от "Нафтогаза" больше $16 млрд / eer.ru
Об этом 1 мая, комментируя заявление премьер-министра Украины Арсения Яценюка, заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, сообщает РИА Новости.
"Сумма претензий "Газпрома" к "Нафтогазу Украины" больше, чем сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому", - сказал Куприянов
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При этом окончательную сумму претензий к украинской стороне в "Газпроме" не уточняют.
Ранее Яценюк заявил, что общая сумма исков Украины к "Газпрому" по возмещению убытков и внесении изменений в транзитный контракт уже превышает 16 миллиардов долларов.
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