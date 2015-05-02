СМИ: ЕС надеется получать газ из Туркмении с 2019 года

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вице-президенте Еврокомиссии Мароша Шевчовича.

Россия обеспечивает около трети потребности Европы в природном газе, но аннексия Москвой Крыма и её вовлеченность в военный конфликт на востоке Украины заставили ЕС активизироваться в поиске альтернатив.

Читайте такжеЕС не потерпит попыток России помешать реверсу газа в Украину - Эттингер "У нас есть хорошее взаимопонимание. Для Туркмении очень важно диверсифицировать свои экспортные возможности, тогда как для ЕС очень важно диверсифицировать свой импорт", - сказал Мароша Шевчович.

Проект, призванный обеспечить доставку туркменского газа через Каспий через так называемый "южный коридор", включающий Азербайджан и Турцию.

"Между 2019 и 2020 годами все эти газопроводы из Азербайджана к границам Европы - в направлении Греции, Албании, Италии должны быть построены", - сказал полпред ЕС.

В марте туркменские официальные лица сообщили, что Ашхабад ведет "активные" переговоры о поставках европейцам 10-30 млрд кубометров газа в год. Для сравнения, Туркмения ежегодно отправляет 30-35 млрд кубометров газа в Китай. Мароша Шевчович сообщил, что стороны создали рабочую группу, которая займется Транскаспийским проектом. В нее войдут заместители министров энергетики и эксперты МИДов.

"Мы договорились, что будем работать в формате Туркмении, Турции, Азербайджана и ЕС, и что к будущим переговорам пригласим Грузию, потому что эта важная транзитная страна с точки зрения южного газового коридора", - сказал комиссар Евросоюза.