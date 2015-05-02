Украина за месяц получила 1,5 миллиарда кубометров газа из Евросоюза и России

В апреле поступления импортированного газа на территорию Украины из Европейского Союза и РФ составил 1,473 миллиарда кубометров голубого топлива.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

Как отмечается, больше всего природного газа поступило с территории Европейского Союза - 1,178 млрд кубометров.

"В апреле поступления природного газа из РФ составил 0,3 млрд кубометров, что на 3% меньше предыдущего месяца", - говорится в сообщении.

Читайте также"Нафтогазу" запретили импортировать более 50% газа из одного источникаВсего за январь-апрель текущего года из Европейского Союза в Украину поступило 4,8 млрд кубометров природного газа.

"Для сравнения, за 2014 год из Европы в Украину было импортировано 5,1 млрд кубометров голубого топлива", - сообщает пресс-служба.