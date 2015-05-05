Нефть дешевеет из-за новостей из Йемена и роста доллара

Цены на нефть снижаются, так как Саудовская Аравия думает о прекращении бомбардировок Йемена для доставки туда гуманитарной помощи, пишет Рейтер.

К 8.42 по киевскому времени фьючерсы на Brent подешевели на $0,14 до $66,31 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,08 до $58,85. В понедельник цена Brent поднялась до максимальной с начала года отметки $67,10.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии сказал в понедельник, что альянс арабских государств, воюющий с хуситами в Йемене, обсуждает прекращение огня в ряде регионов, чтобы обеспечить доставку в страну гуманитарной помощи.

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"На цену нефти сейчас влияют два фактора: укрепление доллара США и новость, что Саудовская Аравия останавливает бомбардировки Йемена", - сказал аналитик OptionsXpress в Сиднее Бен Ле Брюн, добавив, что инвесторы также ждут отчет о запасах нефти в США.

По мнению опрошенных Рейтер аналитиков, эти запасы выросли на прошлой неделе 17-ю неделю подряд, на 2 миллиона баррелей.

Ливия снизила добычу нефти до менее чем 500.000 баррелей в сутки, то есть трети добычи 2010 года, из-за акций протеста в порту Зуейтина, одном из немногих ливийских портов, по-прежнему отгружающих нефть.