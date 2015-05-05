Украина уже готовится к зиме и увеличивает запасы газа в хранилищах

Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 29 апреля по 5 мая увеличились на 3,5%, или на 290 млн кубометров, - до 8,602 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Как отметили в госкомпании, с начала года в ПХГ закачано 1,039 млрд куб. м газа. В частности, в апреле было закачано 0,82 млрд куб. м природного газа.

«Закачка проходит на 6 газохранилищах в суточном режиме 51,8 млн куб. м», - говорится в сообщении «Укртрансгаза».

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Как ранее сообщал УНИАН, Украина в 2015 году планирует закачать в подземные хранилища 13,879 млрд куб. м газа для прохождения отопительного сезона 2015-2016 гг. и гарантирования бесперебойного транзита российского газа в страны Европейского Союза.

Также, в 2015 году Украина планирует отобрать из подземных хранилищ 8,688 млрд кубометров природного газа.