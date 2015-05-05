Газпром уже захотел от Нафтогаза почти $24 миллиарда

Российский газовый монополист «Газпром» требует от НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже возврата 23,837 млрд долл. за недобор Украиной контрактных объемов газа с 2012 года, а также за недоплату, по мнению российской компании, за поставки «голубого топлива» в 2014 году.

Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2014 год, аудированной компанией Deloitte&Touche.

Согласно документу, требования «Газпрома» содержатся в двух судебных исках к «Нафтогазу». В частности, первый иск был подан «Газпромом» в Стокгольмский арбитраж летом 2014 года на сумму 4,5 млрд долл. за неоплаченные Украиной поставки газа. При этом, «Нафтогаз» не признает наличие данного долга из-за завышенной цены на российский природный газ.

«В ноябре и декабре 2014 года компания («Нафтогаз» - УНИАН) оплатила сумму в 3,1 миллиарда долларов США «Газпрому» за поставленный природный газ, что компания считает полной суммой обязательств», - говорится в финотчете «Нафтогаза».

Вторая часть требований «Газпрома» в размере 19,337 млрд долл., как отмечается в отчете «Нафтогаза», содержится в иске от 19 ноября. Российская компания требует от «Нафтогаза» возврата 837 млн долл. за поставку природного газа в июне 2014 года, а также 18,5 млрд долл. за недобор украинской компанией контрактных объемов газа в 2012-2013 годах, который «Газпром» не поставил, однако «Нафтогаз» был обязан оплатить – принцип «бери или плати».

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Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2014 года компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпром» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма.

Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть - до 485 долл. за тыс. кубометров, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Украина хочет пересмотреть в целом условия газового контракта с «Газпромом» от 2009 года.