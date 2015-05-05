«Нафтогаз» увеличил исковые требования к «Газпрому» в Стокгольмском суде до $16 миллиардов

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

В компании напомнили, что этот арбитраж был начат после представления «Нафтогазом» соответствующего ходатайства 13 октября 2014 года.

Также в компании напомнили, что в конце января 2015 года «Нафтогаз» уже подавал исковые требования против «Газпрома» в арбитраж по контракту на поставку газа.

«Оба арбитража являются частью широкомасштабных мер, направленных на открытие для конкуренции рынков транзита и сбыта газа в Центральной и Восточной Европе и прекращение злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением на этих рынках», - отмечается в сообщении НАК.

«Нафтогаз», как отмечается в сообщении, хочет добиться от «Газпрома» компенсации за недоплату транзитного тарифа с 2010 года. Кроме того, в исковом требовании «Нафтогаз» заявляет о невыполнении обязательств «Газпрома» по объемам транзита газа через Украину, который с 2010 года неуклонно падает.

«Денежные требования «Нафтогаза» к «Газпрому» в арбитраже по контракту на транзит газа составляют в целом более 10 млрд долларов США», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Общая сумма денежных требований «Нафтогаза» к «Газпрому» по двум арбитражам сейчас уже превышает 16 млрд долл.»,- добавили в компании.

Интересы НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже представляет норвежская юридическая фирма Wikborg Rein.

Как ранее сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» требует от НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже возврата 23,837 млрд долл. за недобор Украиной контрактных объемов газа с 2012 года, а также за недоплату, по мнению российской компании, за поставки «голубого топлива» в 2014 году.

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Справка УНИАН. Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.