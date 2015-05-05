Рынок газа в Украине адаптировали к законам Евросоюза

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О рынке природного газа», который определяет правовые основы функционирования рынка природного газа Украины и призван создать эффективную конкурентную среду на рынке природного газа с учетом основных требований законодательства ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, законом установлено, что рынок природного газа основан на принципах свободной конкуренции, защиты прав потребителей и безопасности поставок природного газа, а также способен к интеграции с рынками природного газа государств-сторон Энергетического Сообщества, в том числе путем создания региональных рынков природного газа.

Закон «О рынке природного газа» закрепляет устоявшиеся в Евросоюзе, экономически обоснованные подходы к организации работы газового рынка и предполагает разделение функций оператора от функций производителей и поставщиков, четкое определение функций государства и независимости регулятора, а также свободное ценообразование.

Законопроект был разработан Министерством энергетики и угольной промышленности Украины совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг, и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» во исполнение государственной политики имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада украины 9 апреля приняла Закон «О рынке природного газа» (№2250).

Согласно документу, рынок природного газа функционирует на принципах свободной добросовестной конкуренции, за исключением деятельности субъектов естественных монополий, и на принципах, в частности, обеспечения высокого уровня защиты прав и интересов потребителей природного газа, в том числе обеспечения первоочередного интереса безопасности поставок природного газа, в частности путем диверсификации источников поступления природного газа; свободного выбора поставщика природного газа; равенства прав на ввоз и вывоз природного газа на/с территории Украины; невмешательства государства в функционирование рынка за исключением случаев, когда это необходимо для устранения недостатков рынка или обеспечения других общественных интересов, и при условии, что такое вмешательство осуществляется минимально достаточным способом.

Государственное регулирование рынка природного газа осуществляет Регулятор в пределах полномочий, определенных этим законом и иными актами законодательства.

К компетенции Регулятора на рынке природного газа относятся, в частности, выдача лицензий на право осуществления видов деятельности на рынке природного газа, которые подлежат лицензированию, с учетом положений статьи 9 этого закона и наблюдение за соблюдением лицензионных условий лицензиатами; принятие решения о сертификации операторов газотранспортных систем или отказе в сертификации.

Устанавливается, что цены на рынке природного газа, которые регулируются государством (в частности тарифы на услуги по транспортировке, распределению, хранению (закачке, отбору) газа и услуги установки LNG, а также другие платежи, связанные с доступом к газотранспортным и газораспределительным системам, газохранилищам и установкам LNG или присоединением к газотранспортной или газораспределительной системе) должны быть недискриминационными, прозрачными, установленными с учетом требований целостности газотранспортной системы, исходя из экономически обоснованных и прозрачных расходов соответствующего субъекта рынка природного газа и с учетом должного уровня рентабельности, а также, где это возможно, установленными с учетом сопоставления с показателями аналогичных категорий регулируемых цен, установленных Регулятором для других субъектов рынка природного газа, или для действующих на рынках природного газа других государств.

В то же время тарифы на услуги по транспортировке, распределению, хранению (закачке, отбору) газа и услуги установки LNG должны способствовать эффективной торговле природным газом и развитию конкуренции на рынке природного газа, не допускать перекрестного субсидирования между заказчиками, а также создавать экономические стимулы для осуществления инвестиций и поддержания в надлежащем состоянии газотранспортных и газораспределительных систем, газохранилищ, установки LNG и улучшения взаимодействия и сообщения между ними.

Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в нефтегазовой отрасли, разрабатывает и по результатам консультаций с субъектами рынка природного газа, представителями потребителей (в том числе бытовых потребителей) и по согласованию с Регулятором утверждает национальный план действий, который является обязательным для исполнения всеми субъектами рынка природного газа.

Национальный план действий определяет меры для устранения или уменьшения общего негативного влияния кризисной ситуации.

До 1 сентября каждого года центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в нефтегазовой отрасли, обеспечивает обновление национального плана действий на следующий календарный год и обнародует его путем размещения на своем веб-сайте.

Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности на рынке природного газа, связанной с его транспортировкой, распределением, хранением, предоставлением услуг установки LNG, поставкой природного газа, утверждаются Регулятором после консультаций с Секретариатом Энергетического сообщества.

Поставщики природного газа, на которых возложены специальные обязанности, и их структурные подразделения в двухмесячный срок заключают с потребителями новые договоры (дополнительные соглашения) с указанием соответствующего текущего счета со специальным режимом использования для зачисления средств, поступающих за потребленный природный газ, исключительно на такой счет.

Потребители оплачивают стоимость потребленного ими природного газа путем перечисления денежных средств исключительно на текущий счет со специальным режимом использования для зачисления средств, поступающих за потребленный природный газ, открытый в учреждениях уполномоченного банка поставщиками природного газа, на которых возложены специальные обязанности, и их структурными подразделениями.

Поставка природного газа осуществляется согласно договору, по которому поставщик обязуется поставить потребителю природный газ надлежащего качества и количества и в порядке, предусмотренном договором, а потребитель обязуется оплачивать стоимость принятого природного газа в размере, сроки и порядке, предусмотренных договором. Качество и другие физико-химические характеристики природного газа определяются согласно установленным стандартам и нормативно-правовым актам.

Поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, за исключением случаев, предусмотренных этим законом.

Оператор газораспределительной системы отвечает за надежную и безопасную эксплуатацию, поддержание в надлежащем состоянии и развитие (включая новое строительство и реконструкцию) газораспределительной системы, которой он пользуется на законных основаниях.

Газораспределительные системы, собственником которых является государство, не могут находиться в пользовании оператора газораспределительной системы на праве хозяйственного ведения, кроме случаев принадлежности такого оператора к субъектам хозяйствования государственного сектора экономики.